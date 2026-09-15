Минприроды РФ: рост численности медведей связан с доступностью пищевых отходов

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Численность бурых медведей в России выросла в 2,3 раза за 36 лет, до 307 тысяч особей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, рост произошел с 1990 года. Он связан в том числе с расширением хозяйственной и туристической деятельности человека – животным стали доступны пищевые отходы. Особую опасность, по словам представителей министерства, представляют медведи, которые выросли на свалках.

"Медведица водит своих медвежат питаться к людям, так формируются вкусовые предпочтения, и животное уже не ест другую пищу", – подчеркнули в пресс-службе.

В последнее время в России фиксируются случаи нападений медведей на людей. В 2026 году выходы животных к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел зафиксированы в 41 регионе страны.

На этом фоне депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее предложил создать публичную карту зон, где хищники регулярно выходят к населенным пунктам. Перемещения медведей, волков и других крупных животных можно отслеживать с помощью фотоловушек, а территории отмечать по степени опасности.

По его мнению, за такой мониторинг должен отвечать региональный охотничий надзор. При этом точные координаты животных публиковать не планируется из-за риска браконьерства.