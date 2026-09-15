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15 сентября, 21:33

Происшествия

Полиция задержала мужчину, снимавшего школьницу под юбкой на Ставрополье

Фото: МАХ/"Полиция Ставрополья"

Полиция установила и доставила в отдел 53-летнего жителя Ставропольского края, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Поводом для проверки стало видео, появившееся в соцсетях. На записи мужчина в магазине под видом попытки поднять что-то с пола снимал школьницу под юбкой.

После распространения ролика сотрудники уголовного розыска ОМВД Предгорного района изучили камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. В его телефоне оперативники нашли подтверждающий медиаконтент.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. По ее результатам в отношении мужчины будет принято соответствующее решение.

Ранее в Сингапуре задержали мужчину, который снимал женщин под юбками в метро. Свидетель рассказал, что услышал топот и увидел погоню, пока ждал поезд. В тот момент мужчина в желтой футболке бежал за мужчиной в черной майке по платформе, а за ними шла женщина и кричала по-китайски: "Извращенец!"

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