Врач Осипов не исключил завоз лихорадки Эбола в Россию

В России усилили санитарный контроль на границе из-за рисков завоза лихорадки Эбола, сообщили в Роспотребнадзоре. Есть ли вероятность возникновения вспышки в РФ и как распознать симптомы, разбиралась Москва 24.

"Совместная работа"

Фото: Агентство "Москва"

Санитарный контроль на границах РФ усилен в связи с рисками распространения лихорадки Эбола, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в рамках этой работы проверку проходят все граждане, которые прибывают из эпидемиологически неблагополучных стран. При выявлении повышенной температуры или иных признаков ухудшения состояния здоровья предусмотрена госпитализация.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора продолжают работу в Уганде, оказывая содействие в борьбе с Эболой. Как сообщила Попова на встрече с Владимиром Путиным, вспышку удалось победить, в том числе благодаря высокой эффективности российских тестов для диагностики лихорадки.



"Буквально сейчас еще продолжаются работы по ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Уганде. Коллеги выдвинулись туда очень быстро и помогли нашим друзьям справиться. Уганда доложила и победила, это признано. Но и сегодня наши коллеги там работают, это совместная работа", – отметила Попова.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Тест, который мы привезли туда буквально в первые дни, оказался очень эффективным. У нас была возможность донастроить его на месте. Он сегодня самый эффективный и прошел первый этап квалификации и регистрации в ВОЗ.

Уганда граничит с Демократической Республикой Конго, где ранее возникла чрезвычайная ситуация в связи со вспышкой вируса. По словам ученых, она была спровоцирована новым штаммом вируса Бундибугио, который, как считается, передался человеку от животного. К середине сентября официальное число скончавшихся от Эболы в ДР Конго превысило 3,5 тысячи человек при более чем 7,2 тысячи заболевших, сообщили в местном министерстве связи.

Врач клинической лабораторной диагностики и член Европейского общества генетики Александр Карасев в беседе с телеканалом Москва 24 отметил, что летальность после заражения Бундибугио достигает 60–70%.





Александр Карасев врач клинической лабораторной диагностики, член Европейского общества генетики Это очень высокая цифра для вируса. В отличие от других штаммов, Бундибугио действительно заражает большее количество людей от одного исходно заболевшего. То есть контагиозность достаточно высока, это значит, что вирус выживает в атмосфере чуть большее время и есть возможность чуть большей передачи.

Также специалист отметил, что бессимптомно перенести этот вирус невозможно.



Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал маловероятным завоз лихорадки Эбола в Россию. По его словам, даже при возникновении такого случая вирус не сможет распространиться благодаря принимаемым мерам защиты. Тем не менее он призвал россиян осознанно подходить к планированию зарубежных поездок.

Держать дистанцию

Фото: ТАСС/AP/Dieudonne Dirole

Заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов заявил Москве 24, что штамм Бундибугио в настоящее время превалирует в заболеваемости Эболой.



"Занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока, сограждане стали часто ездить в Африку. Но в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз – совместный план правительства РФ, правительства региона, Роспотребнадзора, Минздрава и пограничной службы", – рассказал он.



Осипов напомнил, что Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в мире, в том числе по Эболе, плюс сотрудники ведомства работают в Африке, помогая коллегам в диагностике и лечении. Все самолеты, прилетающие из-за границы, где есть пассажиры, бывавшие в странах континента, отслеживаются.





Андрей Осипов заслуженный врач Российской Федерации Также на пунктах пропуска через границу есть система "Периметр": сотрудники выявляют температурящих и заболевших, их доставляют в специальные больницы, где проводится диагностика. После отрицательного результата их выписывают домой. Например, за последние два месяца в Домодедовскую больницу доставляли 5 человек, ни у одного из них штамм Эболы и особо опасные инфекции не выявлены, все отпущены домой.

Эксперт обратил внимание, что заболевание передается только контактно-бытовым путем при тесном взаимодействии с заболевшим, через биологические жидкости вроде слюны и мокроты.



"Начинается, как гриппоподобный синдром: температура, недомогание, ломота в суставах. Специфического лечения нет. При отсутствии терапии возможны осложнения: почечная недостаточность, геморрагический синдром, энцефалит, в таких случаях возможен неблагоприятный исход. Инкубационный период – от 20 до 21 дня, он может быть длительным, но заболевание начинается всегда остро", – резюмировал Осипов.



Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что самая простая профилактика – избегать попадания в очаг инфекции.

"Это очевидно: чем меньше возможностей заразиться, тем легче пережить проблемы. Если туда необходимо поехать, нужна прививка, она дает вероятность не заболеть, а если это и произойдет, состояние переносится легче", – пояснил он в беседе с Москвой 24.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Чем меньше передвижений по региону, где фиксируются проблемы, тем ниже вероятность заболеть. Если речь о странах Африки, надо понимать, что люди там тоже мигрируют.

Кондрахин подтвердил, что заражение Эболой возможно только при тесном контакте с больным. Поэтому важно соблюдать дистанцию, пользоваться санитайзерами, следить за личной гигиеной и носить маску, заключил он.

