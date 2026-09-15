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15 сентября, 16:53

Шоу-бизнес

РКН и ФАС проверят публикацию Гузеевой с рекламой препаратов для похудения

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Адвокат Александр Зорин обратился в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобами на телеведущую Ларису Гузееву. Поводом стала реклама препаратов для похудения в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Написал на Ларису Гузееву два заявления в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу за то, что она вопреки закону опять пустилась в рекламу в запрещенной сети, плюс не пишет, что это реклама, не ставит пометок", – сказал Зорин РИА Новости.

Речь идет о публикации 11 сентября, в которой ведущая рекламирует тирзепатиды. Такими средствами лечат диабет II типа, кроме того, люди используют их для сброса лишних килограммов. Однако препарат может вызывать тошноту, рвоту, диарею или запоры, если его принимать без рекомендаций врача и не по назначению.

В своих жалобах адвокат указал, что пост телеведущей содержит признаки рекламы и нарушает требования закона, в том числе запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в России.

За незаконное продвижение лекарственных средств Гузеевой и рекламодателю грозят штрафы до 600 тысяч рублей, уточнил Зорин.

Ранее шесть россиян подали заявление в полицию с требованием проверить Гузееву на возможное соучастие в афере с виллами на индонезийском острове Нуса Пенида. Пострадавшие утверждали, что телеведущая рекламировала мошенника, брала у него интервью и гуляла с ним по пирсу для записи видеоролика.

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