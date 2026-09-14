Роспотребнадзор заблокировал 42,8 тыс площадок по продаже БАД

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Специалисты Роспотребнадзора заблокировали 42,8 тысячи интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в частности были заблокированы страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая в составе нормируемые вещества в некорректных количествах.

"Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД", – указано в сообщении.

В Роспотребнадзоре призвали приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве или происхождении товара необходимо обратиться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43.

Ранее СМИ сообщили, что продавцы биологически активных добавок для снижения веса, содержащих сибутрамин, маскируют их под другие товары, в том числе детские игрушки и конструкторы, и продают на маркетплейсах и в телеграм-каналах.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию, направил официальное письмо в редакцию издания, распространившего информацию о продаже таких препаратов, а также отправил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием принять срочные меры по изъятию такой продукции.

