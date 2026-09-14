В Южном Бутове обновили 30 дворов

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В московском районе Южное Бутово завершили комплексное благоустройство 30 дворов в границах Чечерского проезда и Южнобутовской улицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

На территориях обновили проезды и тротуары, обустроили дополнительные места для парковки и установили энергоэффективное освещение.

Особое внимание уделили детским и спортивным зонам. На существующих площадках заменили основания и уложили травмобезопасное покрытие из резиновой крошки. Для детей разных возрастов установили новые игровые комплексы, качели и карусели.

Во дворах также появилась новая хоккейная коробка со специализированными бортами. Зимой на ней планируют заливать лед.

В Чечерском проезде возле дома 56, корпусов 1–2, появился спортивный кластер. Здесь обновили детские площадки, поставили качели-перголы и комфортные парковые скамейки.

Благоустройство стало частью программы обновления Южного Бутова. В прошлом году работы провели в микрорайоне, расположенном в границах улиц Адмирала Лазарева – Бартеневская – Адмирала Руднева. Там обновили покрытие на детских игровых зонах и модернизировали спортивные площадки. Также специалисты привели в порядок "Петровский дворик" на улице Адмирала Лазарева, возле дома 42, корпуса 2. Помимо этого, в сквере на Бартеневской улице у дома 57 появился пешеходный маршрут и зоны для тихого отдыха.

