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14 сентября, 09:18

Мэр Москвы

Собянин: Москва является крупнейшим в стране индустриальным хабом

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Продукция столичной промышленности находит заказчиков в большинстве регионов страны. Разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов используются в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Например, гибкие полимерные теплоизолированные трубы для строительства теплосетей выпускает участник Московского инновационного кластера (МИК) "Группа Полимертепло". Спрос на такую продукцию растет у энергетических компаний Дальнего Востока и других регионов, а также в арктической зоне, где трубы используются в условиях вечной мерзлоты.

Собянин рассказал, что компания "Световые технологии ЭСКО" выпускает светотехнику для уличного, дорожного, внутреннего и административного освещения. Она поставляется в разные регионы России.

В МИК также входит предприятие "Спецкабель", которое поставляет кабельно-проводниковую продукцию заводам металлургии, машиностроения и энергетики. В частности, эта продукция используется на Лучегорской ГРЭС и Партизанской ГРЭС-2 в Приморье, а также на Черногорской ТЭЦ в Красноярском крае.

В числе участников МИК – зеленоградский завод "Смарт Системз", изготавливающий смарт-карты и RFID-брелоки для распознавания объектов при помощи радиосигналов. За 2025 год и первую половину 2026-го их приобрели более 50 регионов для социальных, школьных и транспортных проектов.

По словам мэра, в масштабировании производства и выводе новой продукции на рынок поддержку предприятиям оказывает МФППиП – Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Ранее Собянин рассказал, что свыше 1,5 тысячи врачей ежегодно проходят стажировки в московских медицинских организациях и научных центрах. Москва организует программы повышения квалификации, ориентируясь на нужды конкретных регионов.

В рамках проекта с Ямало-Ненецким автономным округом комплексную оценку профессиональных компетенций прошли более 300 специалистов, среди которых педиатры, терапевты и акушеры-гинекологи.

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