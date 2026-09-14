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14 сентября, 09:21

Транспорт

В столицу поступили 333 новых автобуса НефАЗ-5299

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В Москву поставили все 333 автобуса НефАЗ-5299 2026 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр уточнил, что из них 100 машин – в пригородной модификации для маршрутов проекта "Москва – область". Автобусы обслуживаются на пяти площадках ГУП "Мосгортранс".

В каждом автобусе свыше 30 посадочных мест. В пригородных машинах сиденья мягкие, оснащены дополнительно ремнями безопасности. Также предусмотрены отдельные места, откидная аппарель и кнопки вызова водителя для помощи маломобильным гражданам. В салоне есть адаптивное освещение, разъемы для зарядки гаджетов и система климат-контроля.

По словам Ликсутова, сейчас автобусы НефАЗ-5299 курсируют по 29 маршрутам проекта "Москва – область". Сеть направлений в Подмосковье продолжает активно развиваться.

Ранее стало известно, что автобусы проекта "Москва – область" проехали свыше 16 миллионов километров с момента запуска в 2025 году. Всего для перевозок в Подмосковье город закупил 600 автобусов и электробусов большого, среднего и малого классов.

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