Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 14:55

Политика

В Италии обвинили Зеленского в преследовании выступающих за мир украинцев

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Итальянский журналист Томас Фази обвинил власти Украины в преследовании граждан, выступающих за прекращение конфликта с Россией. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

Так он прокомментировал введенные Киевом санкции, в том числе против бывшего пресс-секретаря офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель.

По мнению Фази, действующие власти страны заинтересованы в продолжении боевых действий любой ценой. С этим он связывает давление на тех, кто публично призывает к мирному урегулированию.

"У поддерживаемого Западом режима Зеленского есть только одна цель: продолжать войну любой ценой, до последнего украинца. Именно поэтому всех, кто выступает за мир, политически преследуют", – говорится в публикации итальянского журналиста.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Киев не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта. По его словам, Москва сохраняет открытость к переговорам. При этом встреча Владимира Путина, Зеленского и американского президента Дональда Трампа возможна только для фиксации достигнутых договоренностей.

Польша лишила Владимира Зеленского ордена Белого Орла

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика