14 сентября, 14:55Политика
В Италии обвинили Зеленского в преследовании выступающих за мир украинцев
Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Итальянский журналист Томас Фази обвинил власти Украины в преследовании граждан, выступающих за прекращение конфликта с Россией. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
Так он прокомментировал введенные Киевом санкции, в том числе против бывшего пресс-секретаря офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель.
По мнению Фази, действующие власти страны заинтересованы в продолжении боевых действий любой ценой. С этим он связывает давление на тех, кто публично призывает к мирному урегулированию.
"У поддерживаемого Западом режима Зеленского есть только одна цель: продолжать войну любой ценой, до последнего украинца. Именно поэтому всех, кто выступает за мир, политически преследуют", – говорится в публикации итальянского журналиста.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Киев не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта. По его словам, Москва сохраняет открытость к переговорам. При этом встреча Владимира Путина, Зеленского и американского президента Дональда Трампа возможна только для фиксации достигнутых договоренностей.
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