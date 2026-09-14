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Итальянский журналист Томас Фази обвинил власти Украины в преследовании граждан, выступающих за прекращение конфликта с Россией. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

Так он прокомментировал введенные Киевом санкции, в том числе против бывшего пресс-секретаря офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель.

По мнению Фази, действующие власти страны заинтересованы в продолжении боевых действий любой ценой. С этим он связывает давление на тех, кто публично призывает к мирному урегулированию.

"У поддерживаемого Западом режима Зеленского есть только одна цель: продолжать войну любой ценой, до последнего украинца. Именно поэтому всех, кто выступает за мир, политически преследуют", – говорится в публикации итальянского журналиста.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Киев не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта. По его словам, Москва сохраняет открытость к переговорам. При этом встреча Владимира Путина, Зеленского и американского президента Дональда Трампа возможна только для фиксации достигнутых договоренностей.