14 сентября, 14:39Общество
Британская бегунья Эми Хант раскритиковала актрису Сидни Суини из-за откровенной рекламы
Фото: AP/Matthias Schrader
Британская бегунья Эми Хант публично раскритиковала актрису Сидни Суини из-за откровенной рекламы спортивной платформы Novig. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.
Спортсменка обратилась к звезде сериала "Эйфория" во время телевизионного интервью после финального забега на 200 метров в Будапеште.
"Сидни Суини, вот как выглядит женский спорт!" – заявила Хант в камеру.
24-летняя спортсменка подчеркнула, что за профессиональным спортом, по ее мнению, стоят тяжелая работа, пот, кровь и слезы. На первом World Athletics Ultimate Championship Хант финишировала четвертой, показав лучший результат сезона – 22,10 секунды.
Выпад британки продолжил волну критики, обрушившуюся на рекламную кампанию с Суини. В ролике актриса появляется практически без одежды, прикрываясь спортивным инвентарем и изображая занятия разными видами спорта. Кампания вызвала споры из-за сексуализации женского спорта.
С осуждением выступили и другие профессиональные спортсменки. В частности, австралийская пловчиха Ариарне Титмус назвала такой подход ударом по женщинам, которые годами совершенствуют мастерство. К обсуждению также присоединились ватерполистка Тилли Кернс и боксер Скай Николсон.
Суини в ответ напомнила о знаменитых спортсменках, которые ранее участвовали в откровенных фотосессиях. При этом актриса не просто снялась для Novig – она является стратегическим партнером компании и владеет долей в ней.
Ранее Суини ответила на критику сюжетной линии своей героини Кэсси Ховард в третьем сезоне "Эйфории". По мнению актрисы, развитие Кэсси логично связано с внутренними проблемами девушки. При этом знаменитость уточнила, что не одобряет некоторые поступки своей героини, однако воспринимает их как часть актерской работы.