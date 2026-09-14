Британская бегунья Эми Хант раскритиковала актрису Сидни Суини из-за откровенной рекламы

Фото: AP/Matthias Schrader

Британская бегунья Эми Хант публично раскритиковала актрису Сидни Суини из-за откровенной рекламы спортивной платформы Novig. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Спортсменка обратилась к звезде сериала "Эйфория" во время телевизионного интервью после финального забега на 200 метров в Будапеште.

"Сидни Суини, вот как выглядит женский спорт!" – заявила Хант в камеру.

24-летняя спортсменка подчеркнула, что за профессиональным спортом, по ее мнению, стоят тяжелая работа, пот, кровь и слезы. На первом World Athletics Ultimate Championship Хант финишировала четвертой, показав лучший результат сезона – 22,10 секунды.

Выпад британки продолжил волну критики, обрушившуюся на рекламную кампанию с Суини. В ролике актриса появляется практически без одежды, прикрываясь спортивным инвентарем и изображая занятия разными видами спорта. Кампания вызвала споры из-за сексуализации женского спорта.

С осуждением выступили и другие профессиональные спортсменки. В частности, австралийская пловчиха Ариарне Титмус назвала такой подход ударом по женщинам, которые годами совершенствуют мастерство. К обсуждению также присоединились ватерполистка Тилли Кернс и боксер Скай Николсон.

Суини в ответ напомнила о знаменитых спортсменках, которые ранее участвовали в откровенных фотосессиях. При этом актриса не просто снялась для Novig – она является стратегическим партнером компании и владеет долей в ней.

Ранее Суини ответила на критику сюжетной линии своей героини Кэсси Ховард в третьем сезоне "Эйфории". По мнению актрисы, развитие Кэсси логично связано с внутренними проблемами девушки. При этом знаменитость уточнила, что не одобряет некоторые поступки своей героини, однако воспринимает их как часть актерской работы.