Солистка "Винтажа" Плетнева призналась, что забыла слова песни на сцене

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева рассказала, что расчувствовалась и забыла слова собственной песни во время выступления на гала-концерте, посвященном дню рождения Москвы. Ее слова передает "Звездач" в MAX.

"Разволновалась больше детей, которые со мной выступали сегодня. Это было волнительно, правда!" – поделилась артистка за кулисами мероприятия "Дорогая моя столица, золотая моя Москва!".

Солистка также призналась, что это не единственный курьезный случай за время ее карьеры. По ее словам, во время концертов с нее даже срывали одежду и снимали украшения.

Ранее сообщалось, что Плетнева упала со сцены во время сольного концерта в Москве. После этого знаменитость поднялась и продолжила выступление. В результате инцидента певица сломала палец на руке и получила многочисленные ссадины.