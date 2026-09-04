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04 сентября, 17:02

Происшествия

Звезду фильма "Твое сердце будет разбито" Даниэля Вегаса обокрали в Италии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский актер Даниэль Вегас лишился водительских прав, кошелька, телефона, ключей и зарядного устройства во время поездки в Италию. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Единственное, что осталось у него из личных вещей, – это одежда. Артист подал заявление в местную полицию и оформил требуемые документы, но когда он сможет улететь домой, еще не ясно. После произошедшего Вегас самостоятельно проверял мусорные контейнеры и темные углы, стараясь найти документы, которые были кем-то выброшены.

"Это какой-то контент для тех, кто желает мне зла", – пошутил актер.

Сам артист отметил, что его преследуют неудачи с первых месяцев 2026 года: сначала – серьезное ДТП, затем – вывих, после которого рука была неподвижна два месяца, и теперь – вынужденная остановка в Италии.

Вегас известен по роли в экранизации романа "Твое сердце будет разбито", где он сыграл главного героя Барса. Кроме того, он снимался в сериале "Школа" и заявлен в проекте "По осколкам твоего сердца".

Ранее полицейские задержали 39-летнего подозреваемого в разбое на москвича в Текстильщиках. 58-летний житель улицы Артюхиной повстречал незнакомого человека, который пожаловался на пропажу денег и удостоверений. Из жалости потерпевший пустил его на ночлег.

Ночью же гость, угрожая ножом, избил хозяина, снял с него две золотые цепочки стоимостью 40 тысяч рублей и затребовал документы на жилплощадь.

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