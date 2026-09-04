Ряд улиц Петербурга подтопило из-за сильного дождя

Фото: ТАСС/Майя Жинкина

В Санкт-Петербурге из-за продолжающегося дождя на некоторых участках дорог и улиц образовалась вода. С начала пятницы, 4 сентября, в городе выпало около трети месячной нормы осадков, сообщает петербургский "Водоканал".

Кадры с улиц, где скопилась вода, жители Северной столицы публикуют в социальных сетях.

В предприятии объяснили, что большой объем дождевой воды создал повышенную нагрузку на систему водоотведения. В большинстве случаев канализация справляется со стоками самостоятельно, однако при интенсивных осадках на отдельных участках требуется дополнительное время для их отвода.

Для ускорения этого процесса "Водоканал" направил на улицы дежурные бригады и специальную технику. Сотрудники предприятия добавили, что, когда закончится дождь, канализация сможет принять весь поступивший объем воды.

Осадки в городе ожидаются и дальше. По прогнозу синоптиков, до конца пятницы в Петербурге может выпасть еще около 20 миллиметров дождя.

Ранее сообщалось, что в Москве в выходные, 5 и 6 сентября, может выпасть более половины месячной нормы осадков. Дождь в городе начнется в ночь на субботу. В комплексе городского хозяйства предупредили, что непогода сохранится и в воскресенье. В столице объявлен желтый уровень опасности.

