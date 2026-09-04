Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 16:55

Город

Три коммерческих помещения выставили на торги рядом со станцией метро "Профсоюзная"

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Три коммерческих помещения выставили на открытые торги в Академическом районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты расположены в доме 36, корпусе 1, на Большой Черемушкинской улице. Площадь помещений составляет от 103 до 480,6 квадратного метра.

Два объекта находятся в подвале, еще один занимает первый этаж и подвал многоквартирного дома. Свободное назначение помещений позволяет использовать их под различные бизнес-проекты, в том числе спортивные и танцевальные студии, специализированные магазины или офисы.

Объекты расположены недалеко от станции метро "Профсоюзная" и Черемушкинского пруда. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества Москвы.

Заявки на участие в аукционах принимают до 24–30 сентября в зависимости от лота. Торги пройдут 6 и 10 октября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Полный перечень актуальных городских лотов опубликован на сайте torgi.mos.ru и столичном инвестиционном портале в разделе "Торги Москвы".

Ранее в районе Строгино на улице Исаковского выставили на аукцион нежилое помещение площадью 385,1 квадратного метра на первом этаже жилого дома с отдельным входом. В помещении можно открыть хореографическую школу, культурный центр или спорткомплекс. Заявки принимаются до 24 сентября, торги пройдут 6 октября.

Читайте также


город

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика