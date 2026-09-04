Три коммерческих помещения выставили на торги рядом со станцией метро "Профсоюзная"

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Три коммерческих помещения выставили на открытые торги в Академическом районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты расположены в доме 36, корпусе 1, на Большой Черемушкинской улице. Площадь помещений составляет от 103 до 480,6 квадратного метра.

Два объекта находятся в подвале, еще один занимает первый этаж и подвал многоквартирного дома. Свободное назначение помещений позволяет использовать их под различные бизнес-проекты, в том числе спортивные и танцевальные студии, специализированные магазины или офисы.

Объекты расположены недалеко от станции метро "Профсоюзная" и Черемушкинского пруда. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества Москвы.

Заявки на участие в аукционах принимают до 24–30 сентября в зависимости от лота. Торги пройдут 6 и 10 октября на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Полный перечень актуальных городских лотов опубликован на сайте torgi.mos.ru и столичном инвестиционном портале в разделе "Торги Москвы".

Ранее в районе Строгино на улице Исаковского выставили на аукцион нежилое помещение площадью 385,1 квадратного метра на первом этаже жилого дома с отдельным входом. В помещении можно открыть хореографическую школу, культурный центр или спорткомплекс. Заявки принимаются до 24 сентября, торги пройдут 6 октября.