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04 сентября, 17:21

Политика

МИД отверг украинские уведомления NOTAM о небезопасности воздушного пространства России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МИД России категорически отверг выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ, сообщается в комментарии на сайте дипведомства.

"<...> они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства", – указано в сообщении.

В МИД отметили, что российские уполномоченные органы поддерживают контакт с руководством ИКАО. Также дипведомство обратилось к генеральному секретарю с требованием осудить неправомерное вмешательство украинского режима в авиационную сферу и исходящие от него риски и принять адресные меры с целью пресечения подобных действий Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над территорией России с помощью украинских беспилотников, подчеркнув, что "безопасные дни в российском небе закончились".

В ответ глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что российская сторона готова справиться с угрозами Украины. По его словам, все ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению и своевременно реагируют на них.

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