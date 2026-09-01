Эксперт Шарапова: экономия школ на детском питании грозит ожирением и гастритом у учеников

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников. Ряд экспертов связывают это с качеством школьного питания. Что лежит в основе таких показателей и как исправлять ситуацию, разбиралась Москва 24.

Лечение дороже

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России назревает серьезная проблема в системе школьного питания, считают эксперты. По данным Института возрастной физиологии РАО, у современных школьников массово выявляется дефицит витамина D (у 60–70% детей), а также нехватка йода, кальция и железа. В свою очередь, железодефицитная анемия диагностируется у каждого третьего подростка, сообщает "Газета.ру".

Недобор кальция в период полового созревания практически гарантирует развитие остеопороза уже к 35–40 годам, предупреждают специалисты. Дефицит белка и омега-3 жирных кислот в детском возрасте ведет к снижению когнитивных способностей и, как следствие, к низкой производительности труда во взрослой жизни.

Одной из главных причин сложившейся ситуации является замена натуральных продуктов на аналоги. Генеральный директор НИИ функционального питания Юлия Малеванная заявила, что оптимизация школьного питания за счет замены натуральных продуктов на дешевые субстраты – это финансовая мина замедленного действия, которая ударит по здоровью нации через 15 лет.

Действующие санитарные правила жестко регулируют калорийность и баланс белков, жиров и углеводов в детском питании. Однако, по словам эксперта, технологические карты, на которые опираются школы, давно устарели и не учитывают современные достижения нутрициологии.

"Это создает лазейку для поставщиков: формально можно соблюсти граммовку белка, заменив говядину на текстурированный соевый белок или смесь с куриной шкуркой. В документах будет написано "белок – норма", а по факту ребенок недополучит гемовое железо, критически важное для кроветворения", – объяснила Юлия Малеванная.

Вторая системная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что контроль ориентируется на бумаги, а не на реальное содержимое тарелки. Профильные органы сегодня ограничены мораторием на плановые проверки, а внутренний контроль передан на усмотрение школ и комбинатов питания.





Юлия Малеванная генеральный директор НИИ функционального питания Например, сливочное масло по норме положено 20–30 граммов в день, но его регулярно заменяют на фальсификат или спреды. Это экономит поставщику до 30–40% затрат на порцию, а ребенок недополучает жирорастворимые витамины A, D, E.

Для изменения ситуации недостаточно ужесточать наказания за нарушения, считает Малеванная. Необходима полная смена методологии: введение обязательного лабораторного контроля готовых блюд, а не только сырья, создание независимых родительских комитетов с правом отбора проб, а также пересмотр системы тендеров, где главным критерием должна стать пищевая ценность, а не минимальная цена контракта.

Экономический аспект, по словам эксперта, также очевиден: каждый рубль, вложенный в профилактику, экономит 5–7 рублей на лечении. Прямые и косвенные потери ВВП от болезней, связанных с некачественным питанием, составляют от 1 до 3% ежегодно, заключила она.

Следить за качеством

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Некачественное питание действительно закладывает серьезные риски для дальнейшего развития ребенка, поэтому к данной сфере предъявляются особые повышенные требования, подтвердила Москве 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Совсем недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов, то есть дается определенный баланс для развития ребенка", – отметила она.

Депутат отметила, что сегодня в школах создаются группы родительского контроля, которые имеют полное право входить в столовую, рассматривать меню, пробовать продукты, следить за их качеством и свежестью.

"Такой общественный надзор, на мой взгляд, не позволит снижать качество и зарабатывать на детском питании – это не та статья расходов, на которой стоит пытаться экономить", – добавила депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Что касается замены натуральных продуктов на дешевые субстраты – например, говядины на соевый белок или сливочного масла на спред, – я думаю, это недопустимо. Есть ГОСТы, которые предусмотрены для питания, тем более детского. Если такие факты уже озвучены, стоит провести выборочную проверку конкретных образовательных организаций, по которым возникли подозрения, с привлечением Роспотребнадзора.

Кроме того, в больших городах содержание собственной столовой – достаточно затратное мероприятие, поэтому часто принимается решение о переходе на комбинаты питания, когда один подрядчик обеспечивает целый район, доставляя горячие обеды в специальных контейнерах.

"В таких случаях проверять качество питания становится даже проще, и вопрос можно держать на постоянном контроле. Так что механизмы контроля существуют, и ими нужно активно пользоваться", – заключила она.

Удар по успеваемости

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Если говорить о полноценном рационе школьника, то обед должен представлять собой сбалансированную тарелку: овощи – в сезон – сырые, в зимний период – тушеные или обработанные в небольшом количестве, полноценный источник белка в виде цельного куска мяса – говядины, курицы, индейки или рыбы, а также крупы, макароны из твердых сортов пшеницы или отварной/запеченный картофель, рассказала в беседе с Москвой 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Важно, чтобы все это было качественным продуктом. Если заменять говядину соевым белком или смесью с куриной кожей, микроэлементный состав сильно обедняется: говядина – это источник железа и витамина B12, а в альтернативных вариантах этого либо нет совсем, либо содержится в минимальных количествах.

Завтрак тоже должен быть полезным: это не только сладкие каши, особенно манная, но и крупы длительной варки, с минимальным количеством сахара, с добавлением качественного сливочного масла. Компоты и чай также важно делать умеренно сладкими, быструю энергию ребенок может получить из фруктов, которые дадут не только глюкозу, но и клетчатку с витаминами, добавила врач.

"Полдники – это часто булки и пирожки, которых в рационе должно быть ограниченное количество. Лучше предлагать натуральные йогурты или кефиры. Однако сейчас школьники часто питаются на бегу, съедая на короткой перемене булку, и рацион по большей части состоит из быстрых углеводов", – подчеркнула она.



Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Это приводит к гастритам, которые остаются классической проблемой школьников, причина здесь не только питание, но и постоянный стресс, большая нагрузка, а также еда в нервном состоянии. Все это вызывает спазм желудочно-кишечного тракта, недостаточную выработку ферментов и ведет к хроническим проблемам с ЖКТ, избыток углеводов может привести и к ожирению.

Замена качественных продуктов на некачественные ведет к дефициту микронутриентов, что сказывается на памяти, успеваемости и общем состоянии ребенка, и это напрямую влияет на его способность учиться, заключила специалист.