Эксперты "Перезвони сам" рассказали, как защитить устройства от кибератак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты проекта "Перезвони сам" призвали пользователей интернета рассматривать цифровую защиту не как привилегию, а как базовую необходимость. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам руководителя проекта Валентины Шилиной, пользователи каждый день сталкиваются с мошенническими атаками, вредоносным программным обеспечением и попытками взлома аккаунтов. При этом большинство таких инцидентов можно предотвратить, соблюдая простые правила цифровой гигиены.

Она отметила, что ключевые меры защиты включают использование сложных паролей и двухфакторной аутентификации, внимательное отношение к ссылкам, проверку адресов сайтов и отказ от открытия неизвестных вложений. Все это существенно снижает риски.

Особое внимание эксперт уделила сертификатам безопасности: отечественные сертификаты разработаны с учетом работы на российской инфраструктуре, поэтому правильно шифруют данные и подтверждают подлинность сайта, защищая пользователя от фальшивых двойников.

Для страниц банков и государственных порталов использование российского сертификата особенно актуально, поскольку минимизирует риск перехвата данных и неверного отображения страниц, вызванного техническими ограничениями иностранных аналогов. Для безопасного подключения можно использовать "Яндекс браузер" или установить на смартфон сертификаты Минцифры через портал mos.ru.

Основой надежной защиты является аутентификация. Эксперты рекомендуют создавать для всех ресурсов разные пароли длиной не менее 12 знаков, включающих буквы, цифры и специальные символы. При этом двухфакторная аутентификация вроде СМС-кода может защитить данные, даже если мошенники подобрали пароль.

Частое обновление операционной системы и программ на всех устройствах также очень полезно. Разработчики выпускают их для закрытия обнаруженных уязвимостей. Кроме того, нужно обязательно устанавливать антивирусные приложения, которые не дают пользователю скачать потенциально опасные файлы или перейти на фейковые сайты.

Бдительность пользователя остается решающим фактором кибербезопасности, подчеркнули эксперты. Перед вводом персональных данных необходимо проверять адресную строку. Если соединение защищено, на экране виден протокол https и знак в виде замка. Нередко злоумышленники создают поддельные сайты, которые отличаются от настоящих всего одной буквой.

Чаще всего мошенники рассылают вирусы именно с подозрительными ссылками и вложениями, поэтому не следует открывать их при получении от неизвестных лиц. А загружать на телефон приложения лучше через официальные магазины или сайты разработчиков.

Кроме того, важно быть осторожным при совершении онлайн-платежей. В Сети лучше использовать не дебетовые карты, а кредитные или же виртуальные кошельки. Они имеют дополнительную защиту от прямого доступа к счетам пользователя. Также нельзя сохранять данные своей карты на сайтах.

Ранее стало известно, что мошенники начали проявлять активность в преддверии Дня города. Они предлагают москвичам "выплаты" к празднику, совершая звонки от имени представителей "Госуслуг", МФЦ, mos.ru или управы района. Аферисты просят продиктовать код и получают личные данные жертвы.