03 сентября, 18:32Технологии
Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе нейросетей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе нейросетей. Жалобы поступают и от россиян.
В частности, пользователи из России сообщают о проблемах с ChatGPT, Claude, Grok, Gemini и другими сервисами с технологиями искусственного интеллекта.
У людей не получается отправить сообщение в чат и получить ответ от нейросети. На экране возникает ошибка.
Ранее россияне столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения Burger King. Там не получалось оформить заказ. В связи с этим в компании призывали пользователей оформлять заказы на кассах в заведениях.