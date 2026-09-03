Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе нейросетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе нейросетей. Жалобы поступают и от россиян.

В частности, пользователи из России сообщают о проблемах с ChatGPT, Claude, Grok, Gemini и другими сервисами с технологиями искусственного интеллекта.

У людей не получается отправить сообщение в чат и получить ответ от нейросети. На экране возникает ошибка.

Ранее россияне столкнулись со сбоем в работе мобильного приложения Burger King. Там не получалось оформить заказ. В связи с этим в компании призывали пользователей оформлять заказы на кассах в заведениях.

