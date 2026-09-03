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Новости

03 сентября, 13:33

Технологии

Сбой произошел в работе мобильного приложения Burger King

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сбой в мобильном приложении Burger King наблюдается в России, сообщила компания.

"Что-то пошло не так. Попробуйте позже", – говорится в приложении при попытке оформить заказ.

В компании пригласили пользователей оформлять заказы на кассе, отметив, что приложение уже чинят.

По данным сервиса "Сбой.РФ", за сутки поступило 222 жалобы. Из них 23% – из Москвы, 19% – из Санкт-Петербурга, по 12% – из Нижегородской и Челябинской областей. Сервис Downdetector, в свою очередь, зафиксировал 460 жалоб за последний час.

Ранее российские пользователи пожаловались на сбой в работе игровой онлайн-платформы Roblox. За час о проблемах сообщили 662 человека. Жалобы фиксировались в Ленинградской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и Башкирии.

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