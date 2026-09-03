Новый детский сад на 235 мест открылся в районе Митино

Фото: Ростислав Баркаев

Дошкольное отделение образовательного учреждения № 1358 открылось на Муравской улице, 38В в районе Митино. Детский сад рассчитан на 235 детей, для которых организовали 10 групп полного дня.

Трехэтажное здание построили с учетом требований к дошкольным учреждениям. В игровых и спальных помещениях установили большие панорамные окна, благодаря которым в комнаты поступает больше естественного света, а из них открывается вид на прогулочную территорию и лес. Внутри оборудовали музыкальный и физкультурный залы, помещения для творческих занятий, медицинский блок и современную столовую.

Дети смогут заниматься художественной гимнастикой, дзюдо и хореографией. На прилегающей территории установили теневые навесы и оборудовали игровые пространства с малыми архитектурными формами. Для спортивных занятий предусмотрели поле для мини-футбола и отдельную площадку, а для знакомства с природой – небольшую теплицу.

В церемонии открытия приняли участие депутат Московской городской Думы Ольга Зайцева, представители органов власти, общественные советники и участники специальной военной операции (СВО).

Как отметил Герой России, участник СВО Эдуард Казымов, детский сад становится для ребенка первым опытом общения со сверстниками и помогает познавать окружающий мир через игру и творчество.

"Москва продолжает развивать инфраструктуру юных горожан. Только за первые 7 месяцев этого года в городе построили 23 здания школ и детских садов, а с 2011 года – уже более 730", – сказал Казымов.

Он также отметил, что дошкольное образование является одним из первых этапов воспитания, в том числе патриотического. По его словам, знакомство детей с историей и культурой родного города может начинаться еще до школы.

Знакомиться с историей и культурой столицы дети могут в рамках олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" – присоединиться к проекту разрешено уже с 4 лет. В прошлом учебном году для дошкольников разработали специальные маршруты по музеям и другим культурным площадкам города.

В 13-м сезоне участникам были доступны 307 московских пространств. Выполняя задания на месте, дети вместе с родителями или педагогами изучают экспозиции и достопримечательности столицы, 14-й сезон олимпиады начнется в сентябре.

Вместе с тем к 1 сентября в Южнопортовом районе Москвы открылось новое здание школы имени Владимира Маяковского на Новоостаповской улице, рассчитанное на 350 школьников и 150 дошколят. В трехэтажном корпусе оборудованы классы, лаборатории, медиатека, спортивные и творческие зоны.