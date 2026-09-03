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03 сентября, 15:32

Экономика

Более 7 тыс человек из 78 стран участвовали в ВЭФ-2026

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Более 7 тысяч человек из 78 стран, включая Россию, приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году. Об этом на пресс-брифинге заявил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

Самыми многочисленными на мероприятии стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. В форуме также участвуют представители 17 недружественных государств, сказал Трутнев.

Он отметил, что на ВЭФ прошло около 1,2 тысячи подготовленных бизнес-переговоров по проектам развития ДФО. Всего в программу включены более 150 деловых мероприятий с участием более тысячи спикеров.

Форум проходит во Владивостоке до 4 сентября. В качестве гостя на него также прибыл американский актер Стивен Сигал.

В рамках ВЭФ 3 сентября прошло пленарное заседание, в котором участвовали Владимир Путин, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со.

Выступление российского лидера длилось около четырех часов. Завершил он его словами "Вместе победим".

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

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