Актер Александр Михайлов перенес тяжелую форму пневмонии

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Народный артист России Александр Михайлов перенес тяжелую форму пневмонии во время гастрольного тура по военным гарнизонам Крыма. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на его слова.

Актер выступал в Керчи, Севастополе и Симферополе. По словам Михайлова, инфекция попала в организм из-за работы вентилятора.

Михайлов рассказал, что лечился 1,5 месяца. Врачи ставили ему по пять капельниц в день. Сейчас он идет на поправку и уже может самостоятельно передвигаться.

Ранее был госпитализирован народный артист СССР Владимир Спиваков. Митрополит Иларион уточнил, что у артиста было подозрение на инсульт. Однако этот диагноз не подтвердился.

Позже супруга Спивакова заявила, что информация была подана неверно из-за "испорченного телефона". Она заверила, что его жизни ничего не угрожает. Настоящей причиной госпитализации стала пневмония, которая развилась на фоне переутомления и запущенного бронхита.

