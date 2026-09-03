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03 сентября, 17:05

Культура

Актер Александр Михайлов перенес тяжелую форму пневмонии

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Михаил Метцель

Народный артист России Александр Михайлов перенес тяжелую форму пневмонии во время гастрольного тура по военным гарнизонам Крыма. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на его слова.

Актер выступал в Керчи, Севастополе и Симферополе. По словам Михайлова, инфекция попала в организм из-за работы вентилятора.

Михайлов рассказал, что лечился 1,5 месяца. Врачи ставили ему по пять капельниц в день. Сейчас он идет на поправку и уже может самостоятельно передвигаться.

Ранее был госпитализирован народный артист СССР Владимир Спиваков. Митрополит Иларион уточнил, что у артиста было подозрение на инсульт. Однако этот диагноз не подтвердился.

Позже супруга Спивакова заявила, что информация была подана неверно из-за "испорченного телефона". Она заверила, что его жизни ничего не угрожает. Настоящей причиной госпитализации стала пневмония, которая развилась на фоне переутомления и запущенного бронхита.

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