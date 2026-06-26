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26 июня, 15:14

Культура

Народный артист РФ Стеблов рассказал о самочувствии после экстренной госпитализации

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Синицын

Народный артист России Евгений Стеблов подтвердил информацию СМИ о своей экстренной госпитализации. Однако все обошлось, рассказал он в беседе со Starhit.

По словам артиста, он уже дома и чувствует себя хорошо.

"Да меня госпитализировали, но я потом вернулся домой. Ну, я же живой человек, всякое бывает. Все нормально, все обошлось, слава Богу. Спасибо!" – отметил он.

Ранее заслуженный артист России, известный по сериалу "Улицы разбитых фонарей", Алексей Нилов признался, что стал часто пить обезболивающие таблетки после операции. У актера было три хирургических вмешательства.

При этом артист заявил, что восстановление после операции проходит успешно. Реабилитационный период в скором времени завершится.

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