Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 08:42

Транспорт

Более 10 тыс яблок раздадут пассажирам московского метро в честь Яблочного Спаса

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В честь Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа, пассажиры московского метро смогут бесплатно получить более 10 тысяч яблок. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Угощение можно будет получить на стойках "Живое общение". Ликсутов напомнил, что акция проводится в метро уже четвертый год подряд. С 2023 года пассажиры получили свыше 30 тысяч фруктов.

Каждое яблоко будет завернуто в индивидуальную упаковку. Их раздадут на 10 стойках, которые расположены на станциях:

  • "Павелецкая";
  • "Парк культуры";
  • "Киевская";
  • "Курская";
  • "Чкаловская";
  • "Пушкинская";
  • "Савеловская";
  • "Александровский сад";
  • "Площадь Революции";
  • "Хорошевская".

Кроме того, на 15 цифровых указателях Троицкой линии можно будет увидеть поздравления с Яблочным Спасом.

В преддверии праздника на 6 столичных ярмарках прошла благотворительная акция "Подари яблоко!". Посетители приносили туда фрукты для отправки в приграничные регионы. Их получат дома престарелых, детские дома и центры помощи семьям с детьми.

Читайте также


транспортметрогород

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика