Более 10 тыс яблок раздадут пассажирам московского метро в честь Яблочного Спаса

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В честь Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа, пассажиры московского метро смогут бесплатно получить более 10 тысяч яблок. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Угощение можно будет получить на стойках "Живое общение". Ликсутов напомнил, что акция проводится в метро уже четвертый год подряд. С 2023 года пассажиры получили свыше 30 тысяч фруктов.

Каждое яблоко будет завернуто в индивидуальную упаковку. Их раздадут на 10 стойках, которые расположены на станциях:



"Павелецкая";

"Парк культуры";

"Киевская";

"Курская";

"Чкаловская";

"Пушкинская";

"Савеловская";

"Александровский сад";

"Площадь Революции";

"Хорошевская".

Кроме того, на 15 цифровых указателях Троицкой линии можно будет увидеть поздравления с Яблочным Спасом.

В преддверии праздника на 6 столичных ярмарках прошла благотворительная акция "Подари яблоко!". Посетители приносили туда фрукты для отправки в приграничные регионы. Их получат дома престарелых, детские дома и центры помощи семьям с детьми.

