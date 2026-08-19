19 августа, 08:42Транспорт
Более 10 тыс яблок раздадут пассажирам московского метро в честь Яблочного Спаса
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
В честь Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа, пассажиры московского метро смогут бесплатно получить более 10 тысяч яблок. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Угощение можно будет получить на стойках "Живое общение". Ликсутов напомнил, что акция проводится в метро уже четвертый год подряд. С 2023 года пассажиры получили свыше 30 тысяч фруктов.
Каждое яблоко будет завернуто в индивидуальную упаковку. Их раздадут на 10 стойках, которые расположены на станциях:
- "Павелецкая";
- "Парк культуры";
- "Киевская";
- "Курская";
- "Чкаловская";
- "Пушкинская";
- "Савеловская";
- "Александровский сад";
- "Площадь Революции";
- "Хорошевская".
Кроме того, на 15 цифровых указателях Троицкой линии можно будет увидеть поздравления с Яблочным Спасом.
В преддверии праздника на 6 столичных ярмарках прошла благотворительная акция "Подари яблоко!". Посетители приносили туда фрукты для отправки в приграничные регионы. Их получат дома престарелых, детские дома и центры помощи семьям с детьми.