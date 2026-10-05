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05 октября, 14:53

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил почетные грамоты лучшим столичным педагогам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Педагогам, которые признаны лучшими по итогам опроса выпускников столичных школ 2025/2026 учебного года, вручили почетные грамоты правительства Москвы. В торжественном мероприятии в День учителя принял участие Сергей Собянин.

"Поздравляю с замечательным праздником, наверное, одним из самых главных праздников нашей страны, потому что учитель всегда в жизни каждого человека играет большую роль", – отметил градоначальник.

Мэр также указал, что в этом году награды необычные. Обычно выбирают и присваивают награды по предоставлению руководителя учреждения, но в этот раз лауреатов выбрали сами выпускники.

Собянин также обратил внимание, что каждый год в столице выпускаются около 100 тысяч учеников.

"Здесь есть педагоги, которые посвятили практически всю жизнь профессии <…> За несколько десятилетий вы выпустили практически половину всех, кто сегодня трудится в Москве", – отметил мэр.

По его словам, на благо города и страны работают выпускники самых разных профессий: рабочие, инженеры, специалисты, учителя, врачи, транспортники, финансисты и руководители. От имени горожан мэр поблагодарил учителей за их труд, умение и талант.

При этом правительство столицы не видит себя отдельно от системы образования. Собянин рассказал, что это одна большая команда. Столица будет делать все, чтобы московское образование по-прежнему было самым лучшим в стране и одним из самых лучших в мире.

Всего почетными грамотами награждены 25 педагогов. Среди них – учителя математики, биологии, английского языка, русского языка и литературы, истории и обществознания, информатики и физики из 22 школ.

В числе награжденных также оказались победители профессиональных конкурсов и почетные работники образования Москвы, педагоги, чьи выпускники каждый год сдают ЕГЭ на высший балл, становятся победителями и призерами олимпиад. Вместе с почетной грамотой каждый учитель получил денежную премию в размере 250 тысяч рублей.

Ранее российских педагогов поздравил Владимир Путин. Президент напомнил, что в этом году особый статус учителя был закреплен на государственном уровне, что отражает высокое признание миссии учителей и гарантирует им поддержку, а также новые возможности для профессионального роста. Глава государства также пожелал сотрудникам сферы образования и их родным здоровья и благополучия.

Собянин в День учителя вручил почетные грамоты 25 столичным педагогам

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