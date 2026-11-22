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Полицейские задержали в Марьино покупателя и продавца банковских карт, которые использовались для незаконных финансовых операций. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел Юго-Восточного административного округа.

По данным ведомства, организатором схемы оказался 20-летний приезжий. Он покупал карты у граждан и получал доступ к их счетам.

"На счета, к которым был получен доступ, поступали денежные средства, добытые в результате противоправной деятельности", – уточнили в пресс-службе.

Затем эти деньги злоумышленники обналичивали и переводили в криптовалюту. Организатора задержали сразу после того, как он приобрел очередную банковскую карту.

На месте преступления задержали и второго участника сделки – 29-летнего мужчину, временно проживающего в Москве. Он согласился продать злоумышленнику свою карту и предоставить доступ к счету.

В отношении покупателя возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Обоим предъявлено обвинение. Покупателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продавцу – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды незаконной деятельности обвиняемых.

Ранее сотрудники петербургской экономической полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Через них прошло 250 миллионов рублей.

В схему были вовлечены три женщины 48–55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, желавшим минимизировать налоги.

