22 ноября, 14:04Происшествия
Полиция задержала в Москве двоих мужчин за продажу и покупку банковской карты
Фото: depositphotos/samsonovs
Полицейские задержали в Марьино покупателя и продавца банковских карт, которые использовались для незаконных финансовых операций. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел Юго-Восточного административного округа.
По данным ведомства, организатором схемы оказался 20-летний приезжий. Он покупал карты у граждан и получал доступ к их счетам.
"На счета, к которым был получен доступ, поступали денежные средства, добытые в результате противоправной деятельности", – уточнили в пресс-службе.
Затем эти деньги злоумышленники обналичивали и переводили в криптовалюту. Организатора задержали сразу после того, как он приобрел очередную банковскую карту.
На месте преступления задержали и второго участника сделки – 29-летнего мужчину, временно проживающего в Москве. Он согласился продать злоумышленнику свою карту и предоставить доступ к счету.
В отношении покупателя возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Обоим предъявлено обвинение. Покупателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продавцу – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды незаконной деятельности обвиняемых.
Ранее сотрудники петербургской экономической полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Через них прошло 250 миллионов рублей.
В схему были вовлечены три женщины 48–55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, желавшим минимизировать налоги.