В Петербурге выявили подпольный банк с оборотом в 250 млн рублей

Фото: 78.мвд.рф

Сотрудники петербургской экономической полиции совместно с УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Через них прошло 250 миллионов рублей, сообщило региональное ГУ МВД России.

По данным ведомства, в схему были вовлечены три женщины 48–55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли финансовые услуги организациям, желавшим минимизировать налоги.

С 2022 по 2025 год группа заработала около 38,5 миллиона рублей, взимая 15% за свои услуги. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В ходе 21 обыска задержаны две фигурантки, решается вопрос о мере пресечения для третьей.

Ранее правоохранители пресекли масштабное производство фальшивых денег в Ростовской области, Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане.

Задержаны лидер и участник преступного сообщества. По версии следствия, купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей печатались в подпольной типографии в Махачкале.