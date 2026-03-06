Столичным автомобилистам рекомендовали не выезжать на авто до 20:00 из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам лучше не выезжать на личном автомобиле 6 марта до 20:00 из-за снега. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Транспортное ведомство рекомендовало пересесть на метро из-за интенсивного движения. По информации ЦОДД, загруженность дорог в Москве достигла 7 баллов. Автомобили в среднем едут со скоростью 25 километров в час.

В частности, движение затруднено на внешней стороне ТТК у Рижской эстакады, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, а также на Ленинградском шоссе в сторону области.

Ранее в ЦОДД предупреждали, что с 6 по 8 марта движение в Москве будет более интенсивным вблизи цветочных рынков, торговых центров и мест досуга. Это связано с подготовкой горожан к Международному женскому дню.

Время в пути в праздничные выходные может вырасти в 2–4 раза по сравнению с обычными днями. Также на ситуацию на дорогах могут повлиять погодные условия, в частности гололедица.