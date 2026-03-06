График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 18:55

Транспорт

Столичным автомобилистам рекомендовали не выезжать на авто до 20:00 из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичам лучше не выезжать на личном автомобиле 6 марта до 20:00 из-за снега. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Транспортное ведомство рекомендовало пересесть на метро из-за интенсивного движения. По информации ЦОДД, загруженность дорог в Москве достигла 7 баллов. Автомобили в среднем едут со скоростью 25 километров в час.

В частности, движение затруднено на внешней стороне ТТК у Рижской эстакады, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, а также на Ленинградском шоссе в сторону области.

Ранее в ЦОДД предупреждали, что с 6 по 8 марта движение в Москве будет более интенсивным вблизи цветочных рынков, торговых центров и мест досуга. Это связано с подготовкой горожан к Международному женскому дню.

Время в пути в праздничные выходные может вырасти в 2–4 раза по сравнению с обычными днями. Также на ситуацию на дорогах могут повлиять погодные условия, в частности гололедица.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 марта

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика