Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет проиндексирована с 14 марта. Речь идет о критически загруженных часах по будням, сообщил в мессенджере MAX столичный Дептранс.

"С 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", – уточнили в департаменте.

Проезд останется бесплатным в 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда в размере 950 рублей не меняется.

В пользу водителей проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также такси с лицензией Москвы и Московской области проезд бесплатный. Стоимость всех совершенных за сутки проездов суммируется, а в течение 5 дней выставляется единый платеж.

Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва продолжает лидировать среди регионов России по уровню безопасности дорожного движения. По словам мэра, важную роль в этом играет внедрение в управление светофорами технологий искусственного интеллекта. Уже 70% от их общего числа подключены к ИИ.

Мэр подчеркнул, что в текущем году столичные власти намерены увеличить долю умных светофоров и впервые в мире запустить проект по управлению дорожным движением целого микрорайона при помощью ИИ. Пилотный проект планируется реализовать в районе Тушино.

