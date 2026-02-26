Форма поиска по сайту

26 февраля, 09:42

Мэр Москвы

Собянин: открыт прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве открыли прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от электродепо "Столбово" и новых жилых кварталов. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, теперь жители Коммунарки смогут быстрее попадать на крупнейшую магистраль ТиНАО, а подъезд транспорта для обслуживания электродепо будет удобным и беспрепятственным.

В рамках проекта специалисты возвели Проектируемый проезд № 7551, а также круговую развязку, автостоянку и подъездную дорогу к электродепо. Помимо этого, были оборудованы съезды с проезда к ЖК. Также продлили районный автобусный маршрут 983, проложили больше 10 километров инженерных коммуникаций, организовали тротуары, светофоры и остановочные пункты.

"В дальнейших планах – соединение новой дороги с проспектом Куприна. Таким образом появится поперечная связь с улицей Александры Монаховой", – заключил Собянин.

В 2025 году власти Москвы благоустроили территории около 41 объекта, включая станции метро и МЦД, пересадочные узлы. Об этом ранее рассказал мэр столицы.

В частности, в прошлом году продолжилось строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии. А в зеленой зоне вдоль Каширского шоссе были отремонтированы дорожки, лестницы и пандусы. В районе пересадочного узла Отрадное в распоряжении горожан появились удобные общественные зоны.

мэр Москвытранспортгород

