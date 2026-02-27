Форма поиска по сайту

27 февраля, 21:58

Политика
Reuters: Украина экспортировала свою нефть в Европу по "Дружбе"

Украина экспортировала свою нефть в Европу по "Дружбе"

Фото: depositphotos/mariakarabella

Трубопровод "Дружба" использовался для экспорта части украинской нефти и большого количества российского горючего. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев каждый месяц закачивал в нефтепровод около 40 тысяч тонн горючего. Приостановка поставок может оставить Украину без экспортных доходов и финансирования, которое необходимо для сокращения дефицита бюджета.

Российская нефть перестала поступать Словакии по "Дружбе" в середине февраля 2026 года. При этом данная ситуация не повлияла на энергобезопасность страны. Эта проблема также затронула Венгрию, которая вместе со словацкой стороной обратилась к Хорватии, попросив разрешить транзит горючего по морю.

Венгерская нефтегазовая компания MOL ожидает, что первые объемы российской нефти смогут поступить уже в марте. Однако на фоне происходящего страна приняла решение остановить экспорт дизельного топлива на Украину.

Также Венгрия пообещала продолжить блокировать предоставление украинской стороне кредита в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по "Дружбе". Помимо этого, по этой же причине Будапешт может прекратить подачу электроэнергии на Украину.

Вместе с тем премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал продолжить блокировку всех санкций против России на фоне действий украинской стороны, связанных с горючим.

Премьер Словакии Роберт Фицо также сообщил, что временно прекратил аварийные поставки электроэнергии на Украину. По его словам, это решение стало ответом на остановку Киевом поставок российской нефти по трубопроводу.

В "Укрэнерго" указали, что меры словацких властей не окажут влияния на стабильность работы национальной энергосистемы. Однако эксперты сообщают, что если Венгрия и Словакия полностью прекратят поставлять Украине электроэнергию, то это станет "большим ударом" для киевского режима.

