В "Укрэнерго" заявили об отсутствии рисков для энергосистемы из-за решения Словакии

Фото: /123RF.com/bubbers

Решение властей Словакии о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину не окажет влияния на стабильность работы национальной энергосистемы. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление компании "Укрэнерго".

В компании также отметили, что поставки электроэнергии из Словакии осуществлялись нерегулярно и кратковременно. В последний раз Киев запрашивал у Братиславы аварийную помощь более месяца назад и в очень ограниченном объеме.

О решении Словакии временно прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину ранее сообщил премьер страны Роберт Фицо. Такой шаг стал реакцией на остановку киевскими властями поставок Словакии российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Незадолго до этого Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину. Причиной этого также стала блокировка Киевом транзита российской нефти через трубопровод.