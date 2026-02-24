Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели сотрудника ДПС у Савеловского вокзала

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

По поручению Бастрыкина к расследованию подключены эксперты и криминалисты центрального аппарата СК. Доклад о ходе следствия главе ведомства должен представить руководитель ГСУ СК России по Москве Дмитрий Беляев. Исполнение поручения поставлено на контроль.

В Москве в ночь на 24 февраля у Савеловского вокзала прозвучал взрыв. В результате действий злоумышленника один сотрудник ГАИ получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Еще двое полицейских были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Сам подозреваемый погиб на месте происшествия.

Правоохранители расследуют дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывных устройств").

Следователи установили личность фигуранта и его маршрут: 22 февраля он выехал поездом из Санкт-Петербурга в Москву, после чего его передвижения по столичному региону были отслежены правоохранителями.

Как сообщили РИА Новости, подозреваемый играл в онлайн-казино, делал ставки и брал для этого микрозаймы. По словам собеседника агентства, долги он не погашал, в результате чего у него образовалась задолженность.

Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ назвал произошедшее терактом, а также предположил, что инцидент мог быть результатом вербовки злоумышленника через интернет.

