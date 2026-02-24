Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 22:08

Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели сотрудника ДПС у Савеловского вокзала

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

По поручению Бастрыкина к расследованию подключены эксперты и криминалисты центрального аппарата СК. Доклад о ходе следствия главе ведомства должен представить руководитель ГСУ СК России по Москве Дмитрий Беляев. Исполнение поручения поставлено на контроль.

В Москве в ночь на 24 февраля у Савеловского вокзала прозвучал взрыв. В результате действий злоумышленника один сотрудник ГАИ получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Еще двое полицейских были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Сам подозреваемый погиб на месте происшествия.

Правоохранители расследуют дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывных устройств").

Следователи установили личность фигуранта и его маршрут: 22 февраля он выехал поездом из Санкт-Петербурга в Москву, после чего его передвижения по столичному региону были отслежены правоохранителями.

Как сообщили РИА Новости, подозреваемый играл в онлайн-казино, делал ставки и брал для этого микрозаймы. По словам собеседника агентства, долги он не погашал, в результате чего у него образовалась задолженность.

Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ назвал произошедшее терактом, а также предположил, что инцидент мог быть результатом вербовки злоумышленника через интернет.

СК установил личность подозреваемого, устроившего взрыв у Савеловского вокзала

Читайте также


происшествиягород

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика