Момент взрыва возле автомобиля ДПС у Савеловского вокзала попал на видео

Видео: МВД РФ по Москве

МВД опубликовало момент взрыва около автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве.

На кадрах видно, как человек подходит к припаркованным автомобилям, после чего происходит вспышка, а затем виден столб дыма.

Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. В результате погиб старший лейтенант полиции, а двое его коллег получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии в больнице. Нападавший также скончался на месте происшествия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Позднее было подтверждено, что причиной ЧП стал подрыв, совершенный злоумышленником. К расследованию привлечены ведущие эксперты и криминалисты центрального аппарата СК. Также установлено, что подрывником был 22-летний уроженец Удмуртии.

