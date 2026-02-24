24 февраля, 17:46Происшествия
Момент взрыва возле автомобиля ДПС у Савеловского вокзала попал на видео
На кадрах видно, как человек подходит к припаркованным автомобилям, после чего происходит вспышка, а затем виден столб дыма.
Взрыв произошел на площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. В результате погиб старший лейтенант полиции, а двое его коллег получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии в больнице. Нападавший также скончался на месте происшествия.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.
Позднее было подтверждено, что причиной ЧП стал подрыв, совершенный злоумышленником. К расследованию привлечены ведущие эксперты и криминалисты центрального аппарата СК. Также установлено, что подрывником был 22-летний уроженец Удмуртии.
Сотрудники СК провели осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала