РГГУ начал расследование по факту гибели музыканта из-за электрогитары

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) начал расследование из-за сообщений о гибели музыканта после удара током от электрогитары. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе учреждения.

Как ранее сообщали СМИ, 23-летний бас-гитарист ансамбля РГГУ упал в обморок, когда взял электрогитару во время репетиции студенческого концерта в актовом зале вуза. Молодой человек скончался в больнице, не приходя в сознание.

Отмечалось, что причиной ЧП могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей, а также неправильное заземление сигнального кабеля гитары.

В вузе подтвердили несчастный случай. Он произошел 20 февраля с приглашенным музыкантом по имени Денис, который учился в университете до 2024 года. После случившегося была собрана рабочая группа. Также информация о ЧП была направлена в Минобрнауки России. Помимо этого, вуз проверил оборудование и электросеть в помещении.

Университет выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего. В учреждении также указали, что не располагают информацией об организации сбора средств для семьи музыканта ни от близких бывшего студента РГГУ, ни от ансамбля.

"Представители РГГУ примут участие в траурной церемонии", – уточнили в вузе.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 14-летнюю девочку, которую ударило током. Подросток принимала ванну с телефоном. Из-за севшей зарядки она подключила смартфон к портативному аккумулятору, но на провод попала вода.

Родители услышали крик дочери и обнаружили ее без сознания с телефоном на груди. Пострадавшую доставили в медучреждения в состоянии средней тяжести. Ее осмотрели травматолог, кардиолог, реаниматолог и педиатр. После обработки ожоговых ран подростка выписали из больницы, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.