Врачи в Подмосковье спасли 14-летнюю девочку, которую ударило током в ванной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 14-летнюю девочку, которую ударило током в ванной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Инцидент произошел, когда подросток принимала ванну с телефоном. На смартфоне садился заряд, в связи с чем девочка решила подключить его к портативному аккумулятору. В какой-то момент вода попала на провод, что и привело к электротравме.

Родители услышали крик дочери и обнаружили ее без сознания с телефоном на груди. Пострадавшую доставили в приемное отделение медучреждения в состоянии средней тяжести.

"В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний – это внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга", – рассказала заведующая кардиологическим отделением Альфия Дроздова.

Она пояснила, что обычно через 4–5 дней у пациентов с электротравмой могут возникать нарушения ритма сердца.

При поступлении девочку осмотрели травматолог, кардиолог, реаниматолог и педиатр. После обработки ожоговых ран подростка госпитализировали в кардиологическое отделение, чтобы комплексно оценить внутрисердечную гемодинамику и определиться с планом лечения.

Изменений со стороны сердца врачи не зафиксировали, отметила Дроздова. Девочку уже выписали из больницы, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее врачи токсикологического отделения детской городской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова спасли 16-летнюю девочку после укуса ядовитой змеи. Отмечалось, что дома у подростка был террариум с несколькими видами рептилий. В процессе чистки вольера одна из ядовитых змей уползла и укусила девочку в колено.

В больницу она приехала с отеком колена, который переходил на бедро и голень, тахикардией и сильной болью. Медики оперативно назначили глюкокортикоиды, антигистаминные препараты и инфузионную терапию. В настоящее время девочка выписана из больницы, а рептилий она отдала в зоопарк.