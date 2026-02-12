Форма поиска по сайту

12 февраля, 16:51

Транспорт
Вице-премьер Оверчук: восстановление ж/д участков в Армении откроет РФ выход к морям

Оверчук назвал перспективы для РФ при восстановлении ж/д участков в Армении

Фото: 123RF/jinnaritt

Восстановление железнодорожной инфраструктуры в Армении позволит России наладить прямое сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана, Турцией и Ираном. Об этом сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

Таким образом, Россия получит выходы к портам Средиземного моря, Персидского залива и Индийского океана, отметил он в беседе с журналистами.

Ранее Оверчук анонсировал переговоры о восстановлении двух участков железных дорог Армении. Предполагается, что они позволят соединить армянскую сеть с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе города Ерасх и с ж/д Турции в районе населенного пункта Ахурян.

Принять решение о восстановительных работах Ереван попросил российских партнеров 15 января. Армянский премьер-министр Никол Пашинян тогда заявил, что уже разговаривал об этом с Владимиром Путиным.

Говоря о сроках начала восстановительных работ на ж/д путях, Пашинян уточнил, что после подписания рамочного соглашения между Ереваном и Вашингтоном по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) надлежащий срок – ближайшее время.

