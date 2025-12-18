Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Азербайджан и Турцию

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию срочно восстановить железные дороги, которые ведут к границам Турции и Азербайджана. Об этом сообщает News.ru.

Пашинян подчеркнул, что имеет в виду ремонт железнодорожных веток от Ерасха до азербайджанской границы и от Ахурика до турецкой границы соответственно.

Также он планирует поднять вопрос о срочном ремонте участка Иджеван – Газах. Армянский премьер выразил надежду, что партнеры из России оперативно отреагируют на его просьбу.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян рассказывал, что отношения между странами перешли от модели "старший – младший брат" к полноценному партнерству. Он отмечал, что Ереван ждет от Москвы уважения к самостоятельным решениям.

Кроме того, партнерские отношения между странами – это то, чего в Армении добивались "последние четыре года". По его словам, страна проводит курс на диверсификацию экономики и международных связей, при этом не нарушает взятые обязательства перед ЕАЭС.

