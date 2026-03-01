NDTV: протестующие ворвались в американское консульство в Карачи

Фото: телеграм-канал Mash

Протестующие против действий США в Иране проникли в американское консульство в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По предварительным данным, в здание ворвались десятки человек. На кадрах, размещенных телеканалом, видно как люди пытаются разбить окна и проникнуть через двери. На другом видеоролике протестующие бросали в правоохранителей камни, а те, в свою очередь, применяли слезоточивый газ.

Как сообщила газета Dawn со ссылкой на правоохранительные органы, в результате столкновений погибли 9 человек, еще свыше 20 получили ранения.

Протесты начались после того, как стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по территории исламской республики.

Позже государственное телевидение Ирана подтвердило информацию о гибели верховного лидера. По их данным, Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции утром 28 февраля.

