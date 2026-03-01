Форма поиска по сайту

01 марта, 12:16

Транспорт

"Уральские авиалинии" сообщили о закрытии дубайского аэропорта Аль-Мактум

Фото: 123RF.com/philipus

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о временном закрытии аэропорта Дубая Аль-Мактум (DWC) и ограничении доступа к нему, следует из заявления пресс-службы перевозчика.

Компания призвала пассажиров воздержаться от поездок в этом направлении.

В пресс-службе также добавили, что временное жилье было предоставлено 407 клиентам в Дубае. Среди них те, кто должен был вылететь рейсами U6-7420, U6-798, U6-738 из ОАЭ в субботу, 28 февраля.

Еще около 40 человек, которые собирались лететь в обратном направлении, размещены в гостиницах Москвы, Сочи и Екатеринбурга.

"В Домодедове в гостиницах размещено 14 пассажиров, в Сочи – 11, в Екатеринбурге – 11, остальным пассажирам расселение не потребовалось", – говорится в сообщении.

Также добавляется, что на данный момент авиакомпания осуществила 150 возвратов денежных средств за авиабилеты, произвела 10 обменов и приступила к обработке около 600 заявок от клиентов в контакт-центре.

В свою очередь, член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи сообщил об ограничении исламской республикой прохода американским кораблям через Персидский залив.

Тем не менее Ормузский пролив остается доступным для нефтяных танкеров, добавил он. По его словам, правительство республики сохранит транзитный режим через этот стратегически значимый пролив, связывающий Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном, до особого распоряжения.

В то же время Резаи отметил, что американские военные силы и их представители могут стать "законными целями" для иранских атак.

Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В ходе ракетных ударов погиб верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

В ответ республика произвела атаки по американским базам в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, а также по некоторым районам еврейского государства.

Кроме того, Иран оперативно сформировал руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника. Первое заседание нового органа состоится в воскресенье, 1 марта.

Ограничение продлили на воздушное пространство трех монархий Персидского залива

