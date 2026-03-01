Форма поиска по сайту

01 марта, 15:14

Происшествия

Получивший обморожение в Прикамье турист доставлен в больницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Найденный живым в Красновишерском округе Пермского края турист доставлен в больницу с сильным обморожением. Об этом сообщается в телеграм-канале поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Прикамье.

Как уточнили в организации, путешественник был оперативно эвакуирован бортом ВПСО "Ангел". Отряд поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь в организации посадки воздушного судна, а также бригады скорой помощи и реанимации за готовность принять борт.

В настоящее время продолжаются поиски еще двух из пяти туристов. Однако операция затруднена неблагоприятными погодными условиями, продолжили в "ЛизаАлерт".

"Температура опускается до минус 30 градусов, глубина снега достигает двух метров. Мы делаем всё возможное, чтобы найти пропавших", – добавили в отряде.

Группа из 5 человек прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского муниципального округа 20 февраля. Однако после этого они оставили автомобили и на 5 снегоходах отправились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 километрах от населенного пункта. Возвращение путешественников было запланировано на 24 февраля.

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело. К поискам были привлечены 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Также в операции задействовали вертолет и специалистов беспилотной авиации МЧС России.

1 марта им удалось обнаружить одного выжившего и двух погибших. Остальные туристы, предположительно, отправились пешком за помощью.

происшествиярегионы

