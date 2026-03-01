В Ормузском проливе тонет танкер, попавший под удар

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Танкер, который был атакован в Ормузском проливе, тонет. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Иранский вещатель выложил кадры, на которых видно охваченное огнем судно и идущий из рубки густой дым.

"Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу", – сказано в подписи к видео.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что поврежден у берегов Омана в результате удара нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom. Предварительно, судно было поражено в 44,4 морских милях к северо-западу от Маската.

На этом фоне не менее 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива. Как сообщает агентство Reuters, корабли остановились в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива.

В Минтрансе РФ рассказали ТАСС, что инцидентов с российскими судами под флагом РФ в районе Ормузского пролива не выявлено. Ситуация находится под контролем, уточнили в ведомстве.

Главы МИД Ирака и Саудовской Аравии высказались за защиту Ормузского пролива, приняв во внимание его стратегическое значение для мировой экономики и энергетической безопасности.

В свою очередь, пресс-служба израильской армии сообщила, что ВВС Израиля атаковали в аэропорту "Тебриз" два иранских истребителям F5 и F4, которые готовились к взлету. Цель удара – ослабление авиационных сил Ирана.

Между тем МВД Бахрейна заявило об атаке на гостиницу Crowne Plaza в Манаме. В результате был нанесен материальный ущерб. Жертв в результате случившегося нет.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов 28 февраля. Спустя время оманский центр морской безопасности сообщил, что у берегов Омана обстрелян нефтяной танкер Skylight, который плавал под флагом Палау. В результате 4 человека пострадали, экипаж судна эвакуирован.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Исламской Республики безответственным шагом.

