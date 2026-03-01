Собянин: в Филимонковском районе строят четыре детских сада для 1 200 детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о строительстве в Филимонковском районе 4 детских садов для 1 200 детей.

Мэр объяснил, что Новомосковский административный округ является одним из рекордсменов города по строительству новостроек. В связи с этим рядом с жильем обустраивается комфортная для горожан среда, в том числе возводятся соцобъекты. Именно поэтому в Филимонковском районе строятся еще 4 детсада.



По словам Собянина, два садика на 250 детей специалисты возведут в составе одного жилого комплекса, который находится на улице Харлампиева. Помимо групп, там оборудуют кабинеты для развивающих занятий, многофункциональные музыкальные и физкультурные залы, медицинские и пищевые блоки полного цикла.



Кроме того, в зданиях организуют все необходимые условия для маломобильных граждан. Не забудут специалисты и про благоустройство близлежащей территории, а также про игровые и спортивные площадки.

Еще два садика на 350 воспитанников построят на улице Лаптева. После всех работ на территории жилого комплекса, где возведут эти объекты, будет уже 8 учреждений дошкольного образования.

Ранее стало известно, что в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится детский сад на 350 мест. Площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров.

Новый детский сад создаст 35 дополнительных рабочих мест. Объект расположится в районе рядом с жилыми домами. Недалеко находится парк "Дубовая роща "Маяк".

