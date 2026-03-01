Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 15:50

Мэр Москвы

Собянин: в Филимонковском районе строят четыре детских сада для 1 200 детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о строительстве в Филимонковском районе 4 детских садов для 1 200 детей.

Мэр объяснил, что Новомосковский административный округ является одним из рекордсменов города по строительству новостроек. В связи с этим рядом с жильем обустраивается комфортная для горожан среда, в том числе возводятся соцобъекты. Именно поэтому в Филимонковском районе строятся еще 4 детсада.
 
По словам Собянина, два садика на 250 детей специалисты возведут в составе одного жилого комплекса, который находится на улице Харлампиева. Помимо групп, там оборудуют кабинеты для развивающих занятий, многофункциональные музыкальные и физкультурные залы, медицинские и пищевые блоки полного цикла.
 
Кроме того, в зданиях организуют все необходимые условия для маломобильных граждан. Не забудут специалисты и про благоустройство близлежащей территории, а также про игровые и спортивные площадки.

Еще два садика на 350 воспитанников построят на улице Лаптева. После всех работ на территории жилого комплекса, где возведут эти объекты, будет уже 8 учреждений дошкольного образования.

Ранее стало известно, что в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) появится детский сад на 350 мест. Площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров.

Новый детский сад создаст 35 дополнительных рабочих мест. Объект расположится в районе рядом с жилыми домами. Недалеко находится парк "Дубовая роща "Маяк".

Собянин: в Нижегородском районе построят необычный детский сад

Читайте также


мэр Москвыгородстроительство

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика