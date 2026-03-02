Форма поиска по сайту

02 марта, 13:04

Безопасность
Киберэксперт Зыков: оператор может продать телефонный номер при неиспользовании

IT-эксперт рассказал, чем грозит неиспользование телефонного номера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При длительном неиспользовании телефонного номера оператор связи может продать его другим людям. Об этом в интервью RT рассказал главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

По его словам, новые владельцы номера могут получить доступ к социальным сетям, мессенджерам, банкам и госуслугам, которые зарегистрированы на него. Эксперт предупредил, что сделать это просто: некоторым сервисам нужен лишь номер, а другие позволяют по нему восстановить пароль.

Чтобы этого не допустить, киберспециалист посоветовал раз в три месяца пользоваться номером и пополнять его. Он указал, что в идеале необходимо раз в месяц совершать любое платное действие.

Ранее эксперты предупредили россиян, что в преддверии 8 Марта аферисты чаще всего используют схемы, связанные с подарками. Они звонят женщинам и сообщают, что им отправили букет или презент, заманивая таким образом в ловушку. Чтобы не попасться на эту уловку, необходимо попросить предоставить конкретную информацию: имя отправителя, магазин, номер заказа, уточнить адрес и телефон доставки.

В России мошенники начали рассылать вирусные файлы под видом полезных

