Киберэксперт Зыков: оператор может продать телефонный номер при неиспользовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При длительном неиспользовании телефонного номера оператор связи может продать его другим людям. Об этом в интервью RT рассказал главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

По его словам, новые владельцы номера могут получить доступ к социальным сетям, мессенджерам, банкам и госуслугам, которые зарегистрированы на него. Эксперт предупредил, что сделать это просто: некоторым сервисам нужен лишь номер, а другие позволяют по нему восстановить пароль.

Чтобы этого не допустить, киберспециалист посоветовал раз в три месяца пользоваться номером и пополнять его. Он указал, что в идеале необходимо раз в месяц совершать любое платное действие.

Ранее эксперты предупредили россиян, что в преддверии 8 Марта аферисты чаще всего используют схемы, связанные с подарками. Они звонят женщинам и сообщают, что им отправили букет или презент, заманивая таким образом в ловушку. Чтобы не попасться на эту уловку, необходимо попросить предоставить конкретную информацию: имя отправителя, магазин, номер заказа, уточнить адрес и телефон доставки.