Иран заявил об ударе по офису премьера Израиля Нетаньяху

Фото: ТАСС/AP/Abir Sultan

Иран ударил ракетами по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утром в понедельник, 2 марта. Его судьба на данный момент неизвестна, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, Вооруженные силы Исламской Республики нанесли удар по месторасположению командующего ВВС Израиля Томера Бара. В сообщении КСИР указано, что атаки были внезапными и целенаправленными.

Израиль и США ударили по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. В качестве ответа Иран атаковал Израиль и военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ОАЭ сообщали, что силы ПВО уничтожили 137 ракет и 209 БПЛА, которые летели из Ирана. В частности, иранский беспилотник поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб в Дубае. Также один человек погиб и еще семеро пострадали в результате удара БПЛА по аэропорту Дубая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

На фоне обострившегося конфликта Израиль, Иран и другие страны Персидского залива приняли решение закрыть воздушное пространство.

