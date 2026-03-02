Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 марта, 17:12

Общество
Диетолог Залетова: микрозелень и бобовые могут заменить витаминные комплексы весной

Диетолог объяснила, как без витаминных комплексов поддержать организм весной

Фото: 123RF.com/jolly5xpander

Пророщенные семена, микрозелень и квашеные продукты помогут заменить витаминные комплексы весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, семена, зерна и бобовые можно назвать настоящим "витаминным коктейлем".

Однако употреблять их надо именно в пророщенном виде, поскольку в таких продуктах резко увеличивается содержание витаминов групп С, Е и В (особенно фолиевой кислоты).
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог

К тому же активность веществ, которые есть в таких растениях, возрастает в сотни раз, а пищеварительная система получает ферменты, облегчающие переработку еды.

"Однако важно помнить, что сырые проростки, особенно бобовых, являются благоприятной средой для бактерий (вплоть до сальмонеллы или кишечной палочки). Поэтому пациентам с ослабленным иммунитетом, детям и пожилым рекомендую обдавать такие продукты кипятком или быстро обжаривать в воке. Польза при этом практически не теряется, а риски уходят", – отметила диетолог.

В день достаточно съедать 2–3 столовые ложки проростков, используя в качестве концентрированной добавки, например, к салату, супу или бутерброду, подчеркнула Залетова.

В микрозелени также содержится повышенная концентрация полезных веществ. Особенно это касается антиоксидантов, которые обеспечивают надежную защиту клеток от старения и воспалений, пояснила эксперт.

Кроме того, советую весной добавлять в рацион квашеные продукты: капусту, кимчи, моченые яблоки и чайный гриб. Они содержат пробиотики и органические кислоты, которые поддерживают микрофлору кишечника, а значит, повышают способность организма бороться с вирусами.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева посоветовала добавлять в рацион продукты с желатином. В организме он распадается на аминокислоты, необходимые для синтеза соединительной ткани и восстановления хряща. Поэтому, например, холодец и заливное являются одними из самых полезных блюд для суставов, пояснила специалист.

Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

