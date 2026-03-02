Диетолог Залетова: микрозелень и бобовые могут заменить витаминные комплексы весной

02 марта, 17:12Общество
Фото: 123RF.com/jolly5xpander
Пророщенные семена, микрозелень и квашеные продукты помогут заменить витаминные комплексы весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, семена, зерна и бобовые можно назвать настоящим "витаминным коктейлем".
К тому же активность веществ, которые есть в таких растениях, возрастает в сотни раз, а пищеварительная система получает ферменты, облегчающие переработку еды.
"Однако важно помнить, что сырые проростки, особенно бобовых, являются благоприятной средой для бактерий (вплоть до сальмонеллы или кишечной палочки). Поэтому пациентам с ослабленным иммунитетом, детям и пожилым рекомендую обдавать такие продукты кипятком или быстро обжаривать в воке. Польза при этом практически не теряется, а риски уходят", – отметила диетолог.
В день достаточно съедать 2–3 столовые ложки проростков, используя в качестве концентрированной добавки, например, к салату, супу или бутерброду, подчеркнула Залетова.
В микрозелени также содержится повышенная концентрация полезных веществ. Особенно это касается антиоксидантов, которые обеспечивают надежную защиту клеток от старения и воспалений, пояснила эксперт.
