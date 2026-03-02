В ТиНАО задержали мужчину, у которого дома нашли медведей, львов и гепарда

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Московские правоохранители задержали мужчину, который содержал у себя дома в поселке Мосрентген двух медведей, льва, львицу и гепарда. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в MAX.

По ее словам, дикие животные жили в тесных вольерах без должного ухода и лечения. Информацию об этом передали в надзорные органы.

Сам владелец домашнего зоопарка подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия. Правоохранители изъяли у него ружье, патроны и, предположительно, два карабина.

"Исследование подтвердило, что один из них пригоден для производства выстрелов. Остальное оружие направлено на экспертизу", – добавила Волк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").

Ранее на Кубани рыбаки незаконно выловили в Керченском проливе краснокнижных осетра и белугу. Мужчины знали, что эти виды рыб занесены в Красную книгу России. Суд вынес им обвинительный приговор по факту незаконной добычи особо ценных видов животных, совершенной организованной группой. Один из рыбаков получил 5 лет и 2 месяца тюрьмы, остальные – по 5 лет.