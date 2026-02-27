В Приангарье задержаны три человека, убившие и расчленившие собаку

Фото: 38.мвд.рф

В Иркутской области задержаны три человека, подозреваемые в убийстве и расчленении собаки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Во время изучения соцсетей правоохранители обнаружили публикацию с изображением погибшего пса, брошенного в холодильник в одном из дворов Шелехова. Изучив информацию, правоохранители вычислили тех, кто причастен к инциденту.

Злоумышленников – двух мужчин и женщину – доставили в отделение полиции. Они не отрицали, что убили и расчленили собаку. По факту произошедшего проводится проверка. Также назначены судебные экспертизы.

В МВД уточнили, что все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности.

Ранее мужчина убил ножом соседского пса в Котельниках. По данным МВД РФ, ЧП произошло на улице Малой Колхозной, когда питомец 41-летнего злоумышленника во время прогулки сцепился с соседским псом.

Сначала мужчина принял попытку разнять животных, ударив чужого ногой. Однако из-за отсутствия эффекта злоумышленник достал нож и нанес собаке удар в шею, отчего та скончалась. В результате злоумышленника задержали по делу о жестоком обращении с животными.

