Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 17:00

Происшествия

В Приангарье задержаны три человека, убившие и расчленившие собаку

Фото: 38.мвд.рф

В Иркутской области задержаны три человека, подозреваемые в убийстве и расчленении собаки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Во время изучения соцсетей правоохранители обнаружили публикацию с изображением погибшего пса, брошенного в холодильник в одном из дворов Шелехова. Изучив информацию, правоохранители вычислили тех, кто причастен к инциденту.

Злоумышленников – двух мужчин и женщину – доставили в отделение полиции. Они не отрицали, что убили и расчленили собаку. По факту произошедшего проводится проверка. Также назначены судебные экспертизы.

В МВД уточнили, что все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности.

Ранее мужчина убил ножом соседского пса в Котельниках. По данным МВД РФ, ЧП произошло на улице Малой Колхозной, когда питомец 41-летнего злоумышленника во время прогулки сцепился с соседским псом.

Сначала мужчина принял попытку разнять животных, ударив чужого ногой. Однако из-за отсутствия эффекта злоумышленник достал нож и нанес собаке удар в шею, отчего та скончалась. В результате злоумышленника задержали по делу о жестоком обращении с животными.

Читайте также


происшествияживотныерегионы

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика