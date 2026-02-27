Bloomberg: сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож отказался от гражданства РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож отказался от российского гражданства почти через два года после продажи своей доли в компании, чтобы полностью сосредоточиться на развитии Nebius Group NV. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, на этой неделе (с 23 февраля по 1 марта. – Прим. ред.) Волож получил официальное подтверждение, что больше не является гражданином России.

Миллиардер, который также имеет израильский паспорт, прожил в России более 10 лет.

В марте 2024 года Евросоюз убрал Воложа из санкционных списков против России. Также рестрикции тогда были сняты с вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главы отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека.