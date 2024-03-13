ЕС убрал из санкционного списка экс-главу "Яндекса" Воложа и еще двух граждан РФ

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Евросоюз убрал из санкционных списков против России бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека. Об этом сказано в документе ЕС, передает РИА Новости.

По информации указа, соответствующее решение вступает в силу на следующий день после публикации информации об исключении из списков.

Ранее стало известно, что Европейский союз продлил на полгода старые индивидуальные санкции против России, которые были введены впервые после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. При этом из списка были исключены трое россиян и еще девять скончавшихся граждан, уточнили в Евросоюзе.



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